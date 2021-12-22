У Головному центрі спеціального контролю наголосили, що за класифікацією землетрусів цей відноситься до ледве відчутних. Його коливання вплинули на людей, які перебували знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

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Епіцентр землетрусу знаходиться в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на захід від міста Надвірна, на глибині 4 кілометри,

– мовиться у повідомленні.

На Прикарпатті вже був землетрус у грудні

Головний центр спеціального контролю 15 грудня зафіксував землетрус магнітудою 2,9.

Тоді підземні поштовхи сталися також біля міста Надвірна.

Землетрус також кваліфікували як ледь відчутний.

Епіцентр виявили на глибині 5 кілометрів.

Зауважте! Загалом упродовж 2021 року на території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано 8 землетрусів.