У Головному центрі спеціального контролю наголосили, що за класифікацією землетрусів цей відноситься до ледве відчутних. Його коливання вплинули на людей, які перебували знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

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Епіцентр землетрусу знаходиться в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на захід від міста Надвірна, на глибині 4 кілометри,
– мовиться у повідомленні.

На Прикарпатті вже був землетрус у грудні

  • Головний центр спеціального контролю 15 грудня зафіксував землетрус магнітудою 2,9.
  • Тоді підземні поштовхи сталися також біля міста Надвірна.
  • Землетрус також кваліфікували як ледь відчутний.
  • Епіцентр виявили на глибині 5 кілометрів.