В Главном центре специального контроля отметили, что по классификации землетрясений это относится к едва ощутимым. Его колебания повлияли на людей, которые находились в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Заметьте Напуганные люди выбегали на улицы: возле итальянского Бергамо произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, к западу от города Надворная, на глубине 4 километра,

– говорится в сообщении.

На Прикарпатье уже было землетрясение в декабре

Главный центр специального контроля 15 декабря зафиксировал землетрясение магнитудой 2,9.

Тогда подземные толчки произошли также возле города Надворная.

Землетрясение также квалифицировали как едва ощутимое.

Эпицентр был обнаружен на глубине 5 километров.

Примите во внимание! Всего за 2021 год на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано 8 землетрясений.