Трясло в Италии примерно два раза. Там зафиксировали землетрясение магнитудой 4.4.

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Возле Бергамо произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения был в Бонате-Сотто – городке с населением 6 тысяч человек, расположенном вблизи Бергамо. Глубина подземных толчков залегала на уровне 26 километров. Землетрясение ощущали по всей Ломбардии.

Трясло и в Милане

В Милане, расположенном в 50 километрах от Бергамо, многие люди, испугавшись, выбежали на улицы. Толчок, который там почувствовали, не нанес существенного вреда. Сообщений о разрушениях или пострадавших от полиции и спасателей не поступало.

Информации о разрушениях из других населенных пунктов также пока нет.

Потом произошел еще один подземный толчок

Позже 18 декабря зафиксировали еще одно землетрясение, более слабое, чем первое. Его магнитуда составила 2,2. Согласно данным Национального института геофизики и вулканологии, на этот раз эпицентр был расположен в Осио-Сотто на глубине 24,9 километра.

Первое и мощное землетрясение зафиксировали в Бонате-Сотто: смотрите карту

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