Трусило у швейцарского Поррентруя – в 14 километрах от города. Подземные толчки местные жители почувствовали ночью около 1:00.
Ранее На Прикарпатье произошло землетрясение
Землетрясение испугало местных
Эпицентр землетрясения был на глубине около 5,9 километра. Напуганные люди звонили по телефону спасателям. Звонки поступали даже из мест, расположенных в 100 километрах от эпицентра подземных толчков.
Так что, вероятно, их ощущали на значительной территории страны. Преимущественно землетрясения такой силы не разрушительны, но в редких случаях могут угрожать людям. Впрочем, о последствиях подземных толчков не сообщали.
Где расположен швейцарский город Поррентруй: смотрите на карте
Другие землетрясения в Европе
- Вблизи итальянского города Бергамо 18 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,4. Подземные толчки почувствовали даже в Милане, расположенном в 50 километрах. Испуганные люди в панике выбегали на улицы.
- Ранее подземные толчки произошли в Корюковском районе Черниговской области. Их зафиксировали на глубине 10 км. Магнитуда землетрясения достигала 3,4. Поэтому он был едва ощутим.
- У островов в Греции в конце ноября зафиксировали мощное подводное землетрясение. Его магнитуда достигала 5,1. Впоследствии подземные толчки повторились, но уже были слабее.