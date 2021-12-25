Трусило у швейцарского Поррентруя – в 14 километрах от города. Подземные толчки местные жители почувствовали ночью около 1:00.

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Землетрясение испугало местных

Эпицентр землетрясения был на глубине около 5,9 километра. Напуганные люди звонили по телефону спасателям. Звонки поступали даже из мест, расположенных в 100 километрах от эпицентра подземных толчков.

Так что, вероятно, их ощущали на значительной территории страны. Преимущественно землетрясения такой силы не разрушительны, но в редких случаях могут угрожать людям. Впрочем, о последствиях подземных толчков не сообщали.

Где расположен швейцарский город Поррентруй: смотрите на карте

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