Центральное метеорологическое бюро сообщает, что эпицентр землетрясения зафиксировали в 56,7 километра от округа Хуалянь. В то же время стихийное бедствие ощутили в Японии, на материковом Китае и на Филиппинах.

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Интенсивность землетрясения зарегистрирована как 4 балла в округе Илань, Тайбэй и Новый Тайбэй. Уровень интенсивности 3 – в уезде Хуалянь, городе Тайчжун, уезде Синьчжу, городе Таоюань, городе и уезде Синьчжу Чанхуа. Наименьшая интенсивность 1 – в городах Гаосюн, Тайнань, Пиндун и Пэнху,

– говорится в сообщении.

В то же время указывается, что информации о разрушениях или погибших в результате землетрясения не поступало.

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