Як повідомили в Управлінні катастрофами та надзвичайними ситуаціями Туреччини, перші підземні поштовхи відчули о 15:40.

Важливо В Ірані сталося два потужні землетруси: є загиблі та постраждалі

Мер Ерзурума Октай Меміс заявив, що землетрус спричинив обвалення деяких будинків у "трьох – чотирьох селах". За його словами, до постраждалих сіл направлені бригади швидкої допомоги.

Осередок землетрусу залягав на глибині 6,94 кілометра. Поштовхи відчули в сусідніх провінціях Муш і Діярбакир. Землетрус також спричинив падіння каміння на шосе поблизу Копрукоя, що тимчасово зупинило рух транспорту.

Зверніть увагу! Повідомлень про загиблих чи серйозно травмованих не надходило.

Зауважимо, що лише нещодавно – 17 листопада, землетрус магнітудою 5 стався у північно-західній провінції Туреччини Дюздже. Він відбувся на глибині близько 18 кілометрів під поверхнею землі. Його наслідки відчули навіть у найбільш густонаселеному місті Туреччини Стамбулі.

Варто пояснити, що Туреччина розташована на вершині одного з найбільш сейсмічно активних місць у світі. Водночас Північно-Анатолійський розлом і сусідні розломи охоплюють більшу частину країни.