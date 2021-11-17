Про це повідомило Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD). За інформацією, постраждалих поки немає.

До теми Центральну частину Туреччини сколихнув сильний землетрус

Зазначається, що землетрус зафіксували о 16:40 за київським часом. Водночас наслідки відчули сусідні міські райони: Коджаелі, Сакар'я, Болу, Біледжик та у Стамбулі – найбільш густонаселеному місті Туреччини.

Мер Дюздже Фарук Озлю попросив людей не панікувати. Він додав, що їм слід продовжувати стежити за ситуацією. Крім того, влада надасть додаткову інформацію.

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