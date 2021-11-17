Про це повідомило Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD). За інформацією, постраждалих поки немає.
До теми Центральну частину Туреччини сколихнув сильний землетрус
Зазначається, що землетрус зафіксували о 16:40 за київським часом. Водночас наслідки відчули сусідні міські райони: Коджаелі, Сакар'я, Болу, Біледжик та у Стамбулі – найбільш густонаселеному місті Туреччини.
Мер Дюздже Фарук Озлю попросив людей не панікувати. Він додав, що їм слід продовжувати стежити за ситуацією. Крім того, влада надасть додаткову інформацію.
Потужні землетруси у світі: останні новини
- Біля острова Тонга у Тихому океані на початку листопада стався потужний землетрус магнітудою 5,4. Стихійне лихо зафіксували на глибині 10 кілометрів.
- Крім того, Польщі 17 жовтня зафіксували нехарактерно сильний для цієї країни землетрус. Його магнітуда коливалася від 4,2 до 4,6.
- Кількома днями раніше на найбільшому грецькому острові Криті 12 жовтня стався сильний землетрус магнітудою понад 6,0. Підземні поштовхи відчули в Греції, Туреччині, Лівії та Єгипті.