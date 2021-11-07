Епіцентр землетрусу був розташований за 86 кілометрів від Неїафу. Населення міста становить приблизно 6 тисяч мешканців, з передмістям – 10 тисяч.

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Попередження про цунамі не було

За попередніми сейсмічними даними, землетрус не повинен був завдати істотної шкоди, але, ймовірно, в районі епіцентру його відчували як легку вібрацію. Також, за даними VolcanoDiscovery, слабкий поштовх могли відчути у Неїафу.

Водночас попередження про загрозу цунамі не було. Також наразі інформації про постраждалих і збитки немає.

Точну величину, епіцентр та глибину землетрусу можуть невдовзі переглянути. Сейсмологи переглянуть дані та уточнять свої розрахунки.

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