Поштовхи зафіксували вранці. Спочатку в Національному географічному інституті оцінили магнітуду в 5,1, але згодом її змінили до 5.

До теми Експерти не знають, коли припиниться виверження вулкану на Канарах

У будинках хитались столи

Епіцентр був розташований на глибині 35 кілометрів. Поштовхи відчули на всій території острова. Місцеві жителі розповідають, що у будинках хиталися столи та етажерки.

Про травмованих і серйозні руйнування не повідомляють.

Зверніть увагу! Вулкан Кумбре-В'єха третій день поспіль інтенсивно викидає попіл. Тому у деяких частинах острова погана якість повітря. Людям рекомендують не виходити надвір та не відкривати вікна.

Що відомо про виверження вулкану на Канарах