Поштовхи зафіксували вранці. Спочатку в Національному географічному інституті оцінили магнітуду в 5,1, але згодом її змінили до 5.
До теми Експерти не знають, коли припиниться виверження вулкану на Канарах
У будинках хитались столи
Епіцентр був розташований на глибині 35 кілометрів. Поштовхи відчули на всій території острова. Місцеві жителі розповідають, що у будинках хиталися столи та етажерки.
Про травмованих і серйозні руйнування не повідомляють.
Що відомо про виверження вулкану на Канарах
- Виверження вулкану на Канарських островах розпочалося ще наприкінці вересня 2021 року. Лава спустошила вже майже 1000 гектарів території і понад 2600 будинків.
- Лава навіть утворила в Атлантичному океані півострів, площа якого складала щонайменше 20 гектарів.
- 17 жовтня через масштабне виверження вулкану на островах навіть скасували понад 30 рейсів. Перельоти були небезпечними через хмари попелу.
- Раніше на острові Ла-Пальма зафіксували приблизно 90 землетрусів. Магнітуда найсильнішого сягала 3,7.