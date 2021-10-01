Площа півострова, за останніми даними, складає приблизно 20 гектарів, що еквівалентно понад 25 футбольним полям.

Важливо Як 14 футбольних полів: лава з вулкана на Канарах охопила площу океану в 10 гектарів

Лава почала каскадом падати в океан 2 дні тому. Відтоді площа утвореного півострова збільшилася вдвічі. За останніми оцінками, на шляху до океану лава знищила 855 будинків, ще 126 частково пошкоджені.

Міністр сільського господарства, риболовлі й продовольства пообіцяв допомогу фермерам, чиї бананові плантації знищив потік лави або які в інший спосіб постраждали внаслідок виверження.

Чи є небезпека для населення

Комітет з питань надзвичайних ситуацій попередив, що зміна напрямку вітру може принести нові ризики, пов'язані з хмарами токсичних газів, які утворюються при падінні розплавленої породи в океан.

З можливою зміною напрямку вітрів, які досі відганяли вулканічні гази в сторону моря, запах сірки буде відчуватися з більшою інтенсивністю,

– сказав представник комітету Рубен Фернандес.

Виверження вулкану – це не лише руйнування

Хоча початковий вплив розплавлених гірських порід є руйнівним для флори та фауни, в більш довгостроковій перспективі він може виявитися корисним. Зокрема, приносячи мінерали з ядра Землі на поверхню і забезпечуючи середовище проживання як під водою, так і на суші.

Лава сформує кам'янисту платформу, яка стане субстратом для багатьох морських видів в майбутньому, тобто через 3 – 5 років,

– сказав дослідник біорізноманіття з Університету Ла-Пальми Фернандо Туя.

Раніше керівник місцевого уряду заявив, що внаслідок виверження Канари втратять приблизно третину урожаю бананів, від якого дуже залежить місцева економіка.

Зверніть увагу! 29 вересня уряд Іспанії оголосив острів Ла Пальма зоною лиха. Влада закликала жителів східного узбережжя острова Ла Пальма залишатися вдома.