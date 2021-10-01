Площа півострова, за останніми даними, складає приблизно 20 гектарів, що еквівалентно понад 25 футбольним полям.
Важливо Як 14 футбольних полів: лава з вулкана на Канарах охопила площу океану в 10 гектарів
Лава почала каскадом падати в океан 2 дні тому. Відтоді площа утвореного півострова збільшилася вдвічі. За останніми оцінками, на шляху до океану лава знищила 855 будинків, ще 126 частково пошкоджені.
Міністр сільського господарства, риболовлі й продовольства пообіцяв допомогу фермерам, чиї бананові плантації знищив потік лави або які в інший спосіб постраждали внаслідок виверження.
Чи є небезпека для населення
Комітет з питань надзвичайних ситуацій попередив, що зміна напрямку вітру може принести нові ризики, пов'язані з хмарами токсичних газів, які утворюються при падінні розплавленої породи в океан.
З можливою зміною напрямку вітрів, які досі відганяли вулканічні гази в сторону моря, запах сірки буде відчуватися з більшою інтенсивністю,
– сказав представник комітету Рубен Фернандес.
Виверження вулкану – це не лише руйнування
Хоча початковий вплив розплавлених гірських порід є руйнівним для флори та фауни, в більш довгостроковій перспективі він може виявитися корисним. Зокрема, приносячи мінерали з ядра Землі на поверхню і забезпечуючи середовище проживання як під водою, так і на суші.
Лава сформує кам'янисту платформу, яка стане субстратом для багатьох морських видів в майбутньому, тобто через 3 – 5 років,
– сказав дослідник біорізноманіття з Університету Ла-Пальми Фернандо Туя.
Раніше керівник місцевого уряду заявив, що внаслідок виверження Канари втратять приблизно третину урожаю бананів, від якого дуже залежить місцева економіка.