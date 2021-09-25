Рейси скасували через хмару попелу від вулкана. Проте інші аеропорти на Канарських островах ще працюють.
До речі Віллу на Канарах тепер називають "диво-будинком", її обійшла лава – неймовірне фото
Що відбувається на острові Ла-Пальма
Пальма – це один з восьми островів архіпелагу Канарські острови. Там вже понад тиждень триває виверження вулкану Кумбре-В'єха.
Вогняна лава поступово поглинає все на своєму шляху: будинки, ділянки та навіть басейни. На острові Пальма оголосили загальну евакуацію. Тисячі людей покинули острів.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що незабаром Ла-Пальма оголосять зоною лиха. Зауважимо, через лихо прем'єр скасував свій візит до США. Він вирушив на Канари, щоб контролювати ситуацію.
Стихійне лихо вже принесло збитків на 400 мільйонів євро.