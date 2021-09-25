Рейсы отменили из-за облака пепла от вулкана. Однако другие аэропорты на Канарских островах еще работают.

Кстати Виллу на Канарах теперь называют "чудо-домом", ее обошла лава – невероятное фото

Что происходит на острове Ла-Пальма

Ла-Пальма – это один из восьми островов архипелага Канарские острова. Там уже больше недели продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Огненная лава постепенно поглощает все на своем пути: дома, участки и даже бассейны. На острове Ла-Пальма объявили всеобщую эвакуацию. Тысячи людей покинули остров.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что вскоре Ла-Пальму объявят зоной бедствия. Заметим, из-за бедствия премьер отменил свой визит в США. Он отправился на Канары, чтобы контролировать ситуацию.

Стихийное бедствие уже принесло ущерб на 400 миллионов евро.

Интересно! Министр туризма Испании Рейес Марото предложил сделать вулкан туристической достопримечательностью. Поэтому извержения на Канарах могут стать "аттракционом".