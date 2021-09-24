В сети опубликовали фото уцелевшей виллы. Люди уже назвали ее "чудо-домом".

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Стихия обошла на Канарах один дом

На снимках заметно дом, который полностью окружила лава вулкана Кумбре-Вьеха. Он чудом уцелел, ведь стихия не поглотила его, как другие здания на своем пути.

Издание El Mundo сообщает, что вилла принадлежит пенсионерам из Дании Инге и Рание Кок. Они не посещали ее с начала пандемии коронавируса.

Паре уже сообщили радостную новость. Вместе с тем многие их друзья, которые жили неподалеку, потеряли свое имущество после извержения вулкана.



Уцелевшая вилла на Канарах / Фото ВВС

Важно! По последней информации, стихия разрушила не менее 200 домов. Кроме того, эвакуировали более 6 тысяч человек.

Остров Ла-Пальма объявят зоной бедствия

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что вскоре Ла-Пальма объявят зоной бедствия.

Исключительная ситуация на Ла-Пальме требует исключительных действий. В следующий вторник (28 сентября – 24 канал) Совет министров одобрит классификацию острова как зоны катастрофического бедствия,

– отметил премьер.

Он добавил, что правительство уже работает над планом восстановления острова. Он будет предусматривать немедленные меры, направленные на устранение ущерба, нанесенного извержением вулкана. Санчес также заверил, что всем, кто потерял свои дома, окажут помощь.

К слову, извержение вулкана на Канарах началось еще 19 сентября. Стихию до сих пор не могут обуздать.