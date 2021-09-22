Огненные потоки постепенно поглощают все на своем пути: дома, участки и даже бассейны. На острове Пальма объявили всеобщую эвакуацию. Уже уехали более 5 тысяч человек.

Кстати Уничтожает дома и урожаи: скорость вулканической лавы на Канарах значительно возросла

Лава покрыла более сотни гектаров

Компания Aena, управляющая аэронавигацией в Испании, рекомендует авиаперевозчикам временно не летать на трех островах Пальма, Гомера и Иерро.

Сообщалось, что по состоянию на 21 сентября лава покрыла 103 гектара и около 3 сотен домов. Возле территории извержения установили зону отчуждения протяженностью 2 километра, чтобы минимизировать угрозу частиц и газов, находящихся в воздухе.

Что известно об острове Пальма

Пальма – один из восьми островов архипелага Канарские острова. Его площадь составляет 708 квадратных километров, поэтому остров – пятый по величине в архипелаге. Там живут 85 тысяч человек.

Заметим, из-за бедствия премьер-министр Испании отменил свой визит в США. Он отправился на Канары, чтобы проконтролировать ситуацию.