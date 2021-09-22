Вогняні потоки поступово поглинають все на своєму шляху: будинки, ділянки та навіть басейни. На острові Пальма оголосили загальну евакуацію. Вже поїхали понад 5 тисяч людей.

До речі Знищує будинки і врожаї: швидкість вулканічної лави на Канарах значно зросла

Лава покрила понад сотню гектарів

Компанія Aena, що управляє аеронавігацією в Іспанії, рекомендує авіаперевізникам тимчасово не літати на трьох островах: Пальма, Гомера та Іерро.

Повідомляли, що станом на 21 вересня лава покрила 103 гектари та близько 3 сотні будинків. Біля території виверження встановили зону відчуження протягом 2 кілометрів, щоб мінімізувати загрозу частинок і газів, які є у повітрі.

Що відомо про острів Пальма

Пальма – один з восьми островів архіпелагу Канарські острови. Його площа становить 708 квадратних кілометрів, тож остів – п'ятий за розміром в архіпелазі. Там живуть 85 тисяч людей.

Зауважимо, через лихо прем'єр-міністр Іспанії скасував свій візит до США. Він вирушив на Канари, щоб проконтролювати ситуацію.