Це приблизно висота 2-поверхового будинку. Лава просувається зі швидкістю 700 метрів на годину і руйнує будинки, врожай та інфраструктуру в населених пунктах.
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Чому виверження продовжується
Через виверження вулкану утворилися:
- 2 тріщини;
- 8 жерл, з яких і виливається лава.
Цілком ймовірно, що можуть з'явитись і нові тріщини. Евакуювали вже понад 5 тисяч жителів з найближчих районів і туристів, які відпочивали на узбережжі.
Загроза є не лише від лави, яка спускається зі швидкістю 700 метрів на годину, а й від отруйних вулканічних газів.
Відзначимо, що про постраждалих серед людей наразі невідомо. Водночас вулканічна лава знищує низку будівель. Найбільший руйнівних наслідків очікують поблизу океану.
Виверження на острові: дивіться відео
Прем'єр скасував свою поїздку на Генасамблею ООН
Через критичну ситуацію з вулканом прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес вирішив не їхати в Нью-Йорк для участі в Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй.
Натомість він відправився в регіон, аби проконтролювати діяльність місцевих служб порятунку. Глава уряду пообіцяв, що всі люди будуть у безпеці і отримають відповідну допомогу.
Відомо, що Санчес має намір відвідати один із притулків з евакуйованими людьми. Центр розташований у місті Ель-Фуерте. Разом з політиком поїде і міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка.
Пробудження вулкану на Канарах: що відомо
- На острові Ла Пальма 19 вересня прокинувся вулкан. Зафіксували 300 поштовхів.
- За день до виверження на острові спостерігали підвищену сейсмічну активність.
- Національна гвардія повідомила, що готова тимчасово переселити ще 10 тисяч жителів острова.