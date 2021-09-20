Це приблизно висота 2-поверхового будинку. Лава просувається зі швидкістю 700 метрів на годину і руйнує будинки, врожай та інфраструктуру в населених пунктах.

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Чому виверження продовжується

Через виверження вулкану утворилися:

2 тріщини;

8 жерл, з яких і виливається лава.

Цілком ймовірно, що можуть з'явитись і нові тріщини. Евакуювали вже понад 5 тисяч жителів з найближчих районів і туристів, які відпочивали на узбережжі.

Відзначимо! Це восьме виверження на Ла Пальмі з моменту колонізації острова в XV столітті. Попереднє виверження відбулось у 1971 році, яке тривало 24 дні.

Загроза є не лише від лави, яка спускається зі швидкістю 700 метрів на годину, а й від отруйних вулканічних газів.

Відзначимо, що про постраждалих серед людей наразі невідомо. Водночас вулканічна лава знищує низку будівель. Найбільший руйнівних наслідків очікують поблизу океану.

Виверження на острові: дивіться відео

Прем'єр скасував свою поїздку на Генасамблею ООН

Через критичну ситуацію з вулканом прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес вирішив не їхати в Нью-Йорк для участі в Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Натомість він відправився в регіон, аби проконтролювати діяльність місцевих служб порятунку. Глава уряду пообіцяв, що всі люди будуть у безпеці і отримають відповідну допомогу.

До речі! Президент України Володимир Зеленський вже вилетів до США на Генасамблею ООН.

Відомо, що Санчес має намір відвідати один із притулків з евакуйованими людьми. Центр розташований у місті Ель-Фуерте. Разом з політиком поїде і міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка.

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