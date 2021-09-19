До початку виверження на острові була підвищена сейсмічна активність. Лише за неділю, 19 вересня, тут зафіксували понад 300 поштовхів, сила максимального – 4,2 бала.

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Поки що інформації про постраждалих немає

Певні жителі Ла Пальми залишаються на острові, проте їх перемістили ближче до військових постів. Евакували вже тисячу осіб. Поки що інформації про постраждалих та руйнування немає.

Востаннє вулкан прокидався у 1971 році

Зазначимо, що востаннє виверження Камбре-В'єха відбулось у 1971 році. Наразі помітний темний сіро-чорний дим з вулкана. З кратера вилітають камені. Через стихійне лихо на Канарах прем'єр Іспанії відклав офіційний візит в США та вирушив на острови.

До уваги! Ла Пальма – це один з восьми островів архіпелагу Канарських островів. Населення становить 85 тисяч осіб.

Дивіться відео виверження вулкана: