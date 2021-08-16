За оприлюдненою інформацією відомства, новий острів має форму літери "С". Його діаметр становить 1 кілометр.

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В Японії з'явився новий острів

Розташований новий острів на відстані 1 200 кілометрів від Токіо. Виявили його 15 серпня. Утворився він у результаті виверження 13 серпня підводного вулкана поблизу острова Іото.

Крім того, Японське метеорологічне агентство оголосило попередження про дим та велику кількість попелу у прилеглих водах. Очікується, що активне виверження вулкану продовжиться.

Острови поблизу Іото

Появу нових островів у цьому районі підтверджували в 1904, 1914 і 1986 роках. Наразі всі з них вже затоплені. За словами Берегової охорони, виявлений у 1986 році затонув приблизно через 2 місяці після своєї появи.

Зсуви та повені в Японії: що відомо

У західній Японії, зокрема на острові Кюсю, днями випала рекордна кількість опадів. Дощі викликали зсуви та повені.

У результаті стихії загинула жінка, ще 2 людей зникли безвісти.

Новий острів з'явився поблизу Іото: дивіться карту