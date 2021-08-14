У західній Японії, зокрема на острові Кюсю, випала рекордна кількість опадів. Всього за 3 дні до опівдня суботи в одному районі було 956 міліметрів.
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Річки вийшли з берегів
У декількох містах виникли повені. Наприклад, Куруме в Фукуоці. Також спостерігали зсуви у кількох частинах префектури Нагасакі, один із них зніс не менше двох будинків.
Сильні зливи у Японії / Фото Kyodo
Японські метеорологи попередили, що найближчими днями буде ще більше дощів. Тому людей евакуюють.
Повені у Японії / Фото Kyodo
Є жертви
Відомо, що стихія забрала життя однієї жінки. Ще двоє людей зникли безвісти: 67-річний батько та його 32-річна донька.
У мережі діляться світлинами з місця подій. Люди бредуть по коліна у воді. Вони змушені нести своїх дітей на руках. Малеча в той час тримає парасолю.
Люди рятуються від зливи / Фото Kyodo
Рятувальники допомагають людям / Фото Kyodo