У західній Японії, зокрема на острові Кюсю, випала рекордна кількість опадів. Всього за 3 дні до опівдня суботи в одному районі було 956 міліметрів.

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Річки вийшли з берегів

У декількох містах виникли повені. Наприклад, Куруме в Фукуоці. Також спостерігали зсуви у кількох частинах префектури Нагасакі, один із них зніс не менше двох будинків.



Сильні зливи у Японії / Фото Kyodo

Японські метеорологи попередили, що найближчими днями буде ще більше дощів. Тому людей евакуюють.



Повені у Японії / Фото Kyodo

Є жертви

Відомо, що стихія забрала життя однієї жінки. Ще двоє людей зникли безвісти: 67-річний батько та його 32-річна донька.

У мережі діляться світлинами з місця подій. Люди бредуть по коліна у воді. Вони змушені нести своїх дітей на руках. Малеча в той час тримає парасолю. Зверніть увагу! У липні Японію вже накривала потужна повінь. Тоді теж ріки вийшли з берегів і сталося кілька зсувів ґрунту. Кількість загиблих сягнула понад 70.

Люди рятуються від зливи / Фото Kyodo



Рятувальники допомагають людям / Фото Kyodo