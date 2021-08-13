Через повінь 330 населених пунктів залишились без світла. Про це заявили в агентстві з надзвичайних ситуацій Туреччини.

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У Туреччині кількість жертв зросла

Станом на 13 серпня, загинула вже 31 людина.

29 людей загинули в результаті повені в провінції Кастамону і ще 2 людей – в Синопі,

– повідомили у відомстві.

Через негоду довелось евакуювати 1700 людей з допомогою гелікоптерів та човнів. Без світла залишилось 112 сіл у провінції Кастамону, 86 – у Синопі. Однак загалом, без електрики залишилось 330 населених пунктів.

Також стихія знищила 5 мостів, через це влада перекрила частину доріг. Для порятунку людей вертольоти сідають на дахи будівель.

Для роботи у постраждалих регіонах залучили: понад 895 працівників у Бартині, 2333 – у провінції Кастамону та ще 1532 – у Синопі.

Що відомо про негоду в Туреччині: коротко