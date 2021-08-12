Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі подякував країнам та організаціям, які допомагали боротись з вогнем.
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Це найбільші лісові пожежі в історії Туреччини
Гасіння пожеж тривало 15 днів – з 28 липня. Пакдемірлі назвав займання найбільшими лісовими пожежами, які були у Туреччині.
Так, ми ліквідували всі великі пожежі в нашій країні,
– сказав міністр.
Чиновник опублікував відео, у якому показано, як пожежники боролись з вогнем.
Що відомо про пожежі у Туреччині
- Пожежі у курортній Туреччині стали такими потужними через сильну спеку та вітер.
- Вогонь забрав життя 8 турецьких громадян. Окрім цього, від полум'я постраждали понад 860 людей.
- Турецьким рятувальникам допомагали гасити пожежі й українські вогнеборці.
- Також у країні затримали 7 людей, яких підозрюють у підпалах.