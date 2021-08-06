Кинули коктейль Молотова
Четверо людей 2 серпня коктейлем Молотова почали пожежу в регіоні Мілас, а потім намагалися втекти. Про це повідомили у поліції.
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Одного з підозрюваних правоохоронці затримали на в'їзді до провінції Ізмір.
- Решту зловмисників – в околицях, коли їх ледь не побили місцеві жителі.
Що відомо про інших затриманих
Поліцейські зазначають, що через інший інцидент 3 серпня троє чоловіків були затримані після допиту.
- Вони влаштували лісову пожежу в районі Бодрум.
Пожежі почалися після того, як ці троє викинули недопалки з автомобіля,
– заявили представники сил безпеки.
Пожежі в Туреччині: коротко
- Масштабні лісові пожежі спалахнули у Туреччині 28 липня.
- Унаслідок потужних загорянь загинуло 6 турецьких громадян.
- Окрім цього, від вогню постраждали ще понад 400 людей.
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