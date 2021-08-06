Кинули коктейль Молотова

Четверо людей 2 серпня коктейлем Молотова почали пожежу в регіоні Мілас, а потім намагалися втекти. Про це повідомили у поліції.

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Одного з підозрюваних правоохоронці затримали на в'їзді до провінції Ізмір.

Решту зловмисників – в околицях, коли їх ледь не побили місцеві жителі.

Що відомо про інших затриманих

Поліцейські зазначають, що через інший інцидент 3 серпня троє чоловіків були затримані після допиту.

Вони влаштували лісову пожежу в районі Бодрум.

Пожежі почалися після того, як ці троє викинули недопалки з автомобіля,

– заявили представники сил безпеки.

Зверніть увагу! Президент Туреччини Реджеп Ердоган поінформував, що першого підозрюваного у підпалах лісів затримали ще 31 липня.

Пожежі в Туреччині: коротко

Масштабні лісові пожежі спалахнули у Туреччині 28 липня.

Унаслідок потужних загорянь загинуло 6 турецьких громадян.

Окрім цього, від вогню постраждали ще понад 400 людей.

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