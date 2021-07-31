Трагічну звістку повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.

Важливо Туреччину охопили жахливі лісові пожежі: усе, що відомо, фото і відео

Що відомо про жертв

Лісові пожежі забрали життя вже 5 людей. Відомо, що троє з них отримали смертельні поранення у місті-епіцентрі вогню – Манавґаті. Повідомляється, що це не туристи, а місцеві жителі.

За попередніми даними, через пожежі померли 2 робітників, які займалися гасінням пожеж у Манавґаті. Про інших жертв наразі нічого невідомо.

Більшість постраждалих виписали з лікарень

Загалом внаслідок пожеж постраждали понад 400 людей, більшість з яких вже виписали. Як розповіли лікарі, люди найчастіше зверталися до них з опіками або незначними травмами. Чимала частка людей потребувала кисневої терапії.

Зверніть увагу! Станом на 31 липня на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров'я перебувають лише 10 осіб.

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