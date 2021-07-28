Пожежа спалахнула в лісовій зоні в околицях Єнікой. Причина займання невідома.

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Полум'я швидко поширюється через вітер. Крім пожежників з Анталії, залучили групи рятувальників із сусідніх міст.

Дивіться відео, як в Анталії вирує пожежа:

Людей евакуюють

Тих, хто був удома під час пожежі в окрузі Калемлер-Махалезі Азізлер, евакуювали з району, посадивши у транспортні засоби. Губернатор Манавгата попередив, що вогонь рухається до населених пунктів. Через пожежу також вивезли людей у мікрорайонах Евренсекі, Калемлер та Єнікой.