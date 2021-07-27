Пожежа спалахнула в районі Стаматі в столичному окрузі Аттика. Однак у цій місцевості також зафіксували посилення швидкості вітру, що ускладнює ситуацію.

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Жителі охоплених вогнем територій отримали повідомлення

Мешканці регіонів, які охопила пожежа, отримали SMS-повідомлення від цивільного захисту із закликом зачинити вікна та двері, щоб запобігти потраплянню іскор у будинки.

Якщо ви перебуваєте в Стаматі, Родополі, Екалі, Дросії, Діонісосі, закрийте димоходи, вікна, двері, щоб запобігти потраплянню іскор в будівлю,

– йдеться в повідомленні.

Стихія рухається до передмість на північ від столиці. Під загрозою зараз місто Діонісос.



У Греції спалахнула пожежа поблизу Афін / Фото Fire Fighting Greece

Місцевій владі довелося почати евакуацію

Жителів села Галіні, що біля міста Сарматі, евакуювали через наближення вогню. Для гасіння пожежі задіяли 68 вогнеборців, 4 літаки та 5 вертольотів. Також допомагають волонтери. Однак поки що спроби локалізувати стихію безрезультатні. через вітер вогонь стрімко поширюється.



Через пожежі довелося евакуйовувати жителів одного із сіл / Фото Fire Fighting Greece

Район Стамата в Греції, де спалахнули пожежі: карта