На острові Сицилія пожежа почалася у зеленій зоні муніципалітету Ериче. Збитки від неї вже називають величезними.
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Де ще сталася пожежа
Вогонь спалахнув на гірському хребті Сікані та в Алкамо у провінції Трапані. Сталася пожежа й у районі Агрідженто.
Також вогонь відновився у Валь Пескара. Рятувальники намагаються його ліквідувати.
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Що цьому передувало
- В Італії горять тисячі гектарів лісу. На острові Сардинія довелось евакуювати понад 300 людей із їхніх домівок.
- Влада країни звернулась по допомогу в ліквідації лісових пожеж. Франція та Греція відправили туди свої пожежні літаки.
- Місцева влада мобілізувала 7 500 пожежників, а також 20 літаків. У регіоні оголосили надзвичайний стан.