На острові Сицилія пожежа почалася у зеленій зоні муніципалітету Ериче. Збитки від неї вже називають величезними.

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Де ще сталася пожежа

Вогонь спалахнув на гірському хребті Сікані та в Алкамо у провінції Трапані. Сталася пожежа й у районі Агрідженто.

Також вогонь відновився у Валь Пескара. Рятувальники намагаються його ліквідувати.

Зверніть увагу! Північ Італії 26 липня накрив сильний шторм. Через негоду частина місцевих мешканців залишилася без електроенергії. Також сильний дощ затопив дороги й створив проблеми з рухом.

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Що цьому передувало