На острові Сицилія пожежа почалася у зеленій зоні муніципалітету Ериче. Збитки від неї вже називають величезними.

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Де ще сталася пожежа

Вогонь спалахнув на гірському хребті Сікані та в Алкамо у провінції Трапані. Сталася пожежа й у районі Агрідженто.

Також вогонь відновився у Валь Пескара. Рятувальники намагаються його ліквідувати.

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Що цьому передувало

  • В Італії горять тисячі гектарів лісу. На острові Сардинія довелось евакуювати понад 300 людей із їхніх домівок.
  • Влада країни звернулась по допомогу в ліквідації лісових пожеж. Франція та Греція відправили туди свої пожежні літаки.
  • Місцева влада мобілізувала 7 500 пожежників, а також 20 літаків. У регіоні оголосили надзвичайний стан.