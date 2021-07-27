На острове Сицилия пожар начался в зеленой зоне муниципалитета Ериче. Убытки от него уже называют огромными.
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Где еще произошел пожар
Огонь вспыхнул на горном хребте Сикане и в Алкамо в провинции Трапани. Произошел пожар и в районе Агридженто.
Также огонь возобновился у Валь Пескара. Спасатели пытаются его ликвидировать.
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Что этому предшествовало
- В Италии горят тысячи гектаров леса. На острове Сардиния пришлось эвакуировать более 300 человек из их домов.
- Власти страны обратились за помощью в ликвидации лесных пожаров. Франция и Греция отправили туда свои пожарные самолеты.
- Местные власти мобилизовали 7 500 пожарных, а также 20 самолетов. В регионе объявили чрезвычайное положение.