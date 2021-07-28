Пожар вспыхнул в лесной зоне в окрестностях Еникоя. Причина возгорания неизвестна.

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Пламя быстро распространяется из-за ветра. Кроме пожарных Анталии, привлекли группы спасателей из соседних городов.

Смотрите видео, как в Анталии бушует пожар:

Людей эвакуируют

Тех, кто был дома во время пожара в округе Калемлер-Махалези Азизлер эвакуировали из района, посадив в транспортные средства. Губернатор Манавгата предупредил, что огонь движется к населенным пунктам. Из-за пожара также вывезли людей в микрорайонах Эвренсеки, Калемлер и Еникой.

Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирри вскоре прибудет в регион.