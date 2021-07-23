Так, около 200 человек эвакуировали, сообщили в турецком агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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Люди были в ловушке

У реки 6 человек попали в ловушку. Их спасли и доставили в безопасные районы. К слову, один человек госпитализирован, но его состояние – удовлетворительное.

Спасатели предупредили, что наводнения повлияли на районный центр и сельские дороги в провинции Артвин. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу и министр транспорта и инфраструктуры Адил Караисмайлоглу приехали посмотреть на регион, чтобы оценить масштабы бедствия.

Местные жители остались без света

Более 3000 человек остались без света в соседних провинциях Артвин и Ризе. Чиновники отметили, что отключили электричество у еще почти 10 тысяч абонентов. Такие меры необходимы для безопасности.

Машины плыли по улицам

В сети очевидцы публикуют видео наводнения. На них видно, как мощный поток воды омывает улицы. Машины затопило, а некоторые из них – плыли по течению.

Обратите внимание! Стихия накрыла северо-восточную Турцию и 16 июля. Тогда сильный ливень вызвал наводнения и оползни. Стихия разрушала дома и смывала автомобили. Погибли по меньшей мере шесть человек.