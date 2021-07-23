Так, около 200 человек эвакуировали, сообщили в турецком агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Читайте также Потоп в Одессе: тело человека вроде унесло потоком воды в море – видео 18+
Люди были в ловушке
У реки 6 человек попали в ловушку. Их спасли и доставили в безопасные районы. К слову, один человек госпитализирован, но его состояние – удовлетворительное.
Спасатели предупредили, что наводнения повлияли на районный центр и сельские дороги в провинции Артвин. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу и министр транспорта и инфраструктуры Адил Караисмайлоглу приехали посмотреть на регион, чтобы оценить масштабы бедствия.
Местные жители остались без света
Более 3000 человек остались без света в соседних провинциях Артвин и Ризе. Чиновники отметили, что отключили электричество у еще почти 10 тысяч абонентов. Такие меры необходимы для безопасности.
Машины плыли по улицам
В сети очевидцы публикуют видео наводнения. На них видно, как мощный поток воды омывает улицы. Машины затопило, а некоторые из них – плыли по течению.