Про те, що відбувається в Туреччині в епіцентрах пожеж 30 липня, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Більшість осередків займання ліквідували

Турецькі вогнеборці змогли приборкати одразу 88 з 98 осередків займань. Однак боротьба з вогнем у курортних містах все ще триває. Як пояснив міністр лісового та сільського господарства Туреччини Бакір Пакдемірлі, рятувальники ще мають приборкати пожежі в:

Анталії,

Мармарисі,

Османіє,

Муглі,

провінції Адана.

Усі ці регіони 31 липня президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив зонами лиха. Саме вони найбільше постраждали від сильних лісових пожеж.

Пожежі вирують у 6 регіонах

Зауважимо, що напередодні вогонь охопив все південне узбережжя і дістався до курортних міст. Зараз же пожежі вирують у 6 турецьких провінціях. Окрім перерахованих вище районів, осередки загоряння залишаються в провінції Кайсері.

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Ердоган підкреслив, що турецькі правоохоронці активно займаються розслідуванням причин виникнення пожеж. Він підкреслив, що одна з розглянутих фахівцями версій – це диверсія.

Українські рятувальники почали гасити пожежі

Ще напередодні Україна направила свої літаки з рятувальниками до Туреччини. 31 липня вони почали гасити лісові пожежі. Відомо, що до Туреччини прибули 2 екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення в складі 14 осіб.

Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах. Також їх раніше залучали до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, Ізраїлі та Грузії.

Українські літаки, що полетіли до Туреччини / Фото ДСНС

Як українські рятувальники гасять пожежі у Туреччині: дивіться відео

Влада почала виплати постраждалим

Влада Туреччини почала виплати постраждалим в лісових пожежах.

Замість згорілих дерев ми посадимо нові, але тих, хто пішов з життя, повернути вже не вдасться. Ми також маємо намір відшкодувати збитки нашим громадянам. Спеціально для цього 31 липня працює державний банк "Зіраат",

– сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу телеканалу TRT.

Кількість жертв знову зросла

Як пише турецьке агентство Анадолу, вогонь забрав життя вже 5 осіб. Загалом внаслідок пожеж постраждали понад 400 людей, більшість з яких вже виписали. За даними лікарів, люди найчастіше зверталися до лікарень з опіками або незначними травмами. Левова частка людей потребувала кисневої терапії.

Зверніть увагу! Станом на 31 липня на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров'я перебувають лише 10 осіб.

Не пожежами єдиними

У виснаженій пожежами Туреччині очевидці зафіксували метеорит. Сталося це у місті Ізмір, що на узбережжі Егейського моря. Місцеві кажуть, що метеорит впав біля міста і від падіння пролунав вибух, однак коментарів від влади немає.

Варто пояснити, що те, що зафіксували жителі Ізміра, називають болідом. Це доволі рідкісне явище, що виглядає як вогняна куля, яка рухається в небі. Одним із найвідоміших є Челябінський болід.

Падіння метеорита над Ізміром: дивіться відео

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