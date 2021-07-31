Про те, що відбувається в Туреччині в епіцентрах пожеж 30 липня, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Більшість осередків займання ліквідували
Турецькі вогнеборці змогли приборкати одразу 88 з 98 осередків займань. Однак боротьба з вогнем у курортних містах все ще триває. Як пояснив міністр лісового та сільського господарства Туреччини Бакір Пакдемірлі, рятувальники ще мають приборкати пожежі в:
- Анталії,
- Мармарисі,
- Османіє,
- Муглі,
- провінції Адана.
Усі ці регіони 31 липня президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив зонами лиха. Саме вони найбільше постраждали від сильних лісових пожеж.
Пожежі вирують у 6 регіонах
Зауважимо, що напередодні вогонь охопив все південне узбережжя і дістався до курортних міст. Зараз же пожежі вирують у 6 турецьких провінціях. Окрім перерахованих вище районів, осередки загоряння залишаються в провінції Кайсері.
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Ердоган підкреслив, що турецькі правоохоронці активно займаються розслідуванням причин виникнення пожеж. Він підкреслив, що одна з розглянутих фахівцями версій – це диверсія.
Українські рятувальники почали гасити пожежі
Ще напередодні Україна направила свої літаки з рятувальниками до Туреччини. 31 липня вони почали гасити лісові пожежі. Відомо, що до Туреччини прибули 2 екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення в складі 14 осіб.
Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах. Також їх раніше залучали до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, Ізраїлі та Грузії.
Українські літаки, що полетіли до Туреччини / Фото ДСНС
Як українські рятувальники гасять пожежі у Туреччині: дивіться відео
Влада почала виплати постраждалим
Влада Туреччини почала виплати постраждалим в лісових пожежах.
Замість згорілих дерев ми посадимо нові, але тих, хто пішов з життя, повернути вже не вдасться. Ми також маємо намір відшкодувати збитки нашим громадянам. Спеціально для цього 31 липня працює державний банк "Зіраат",
– сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу телеканалу TRT.
Кількість жертв знову зросла
Як пише турецьке агентство Анадолу, вогонь забрав життя вже 5 осіб. Загалом внаслідок пожеж постраждали понад 400 людей, більшість з яких вже виписали. За даними лікарів, люди найчастіше зверталися до лікарень з опіками або незначними травмами. Левова частка людей потребувала кисневої терапії.
Не пожежами єдиними
У виснаженій пожежами Туреччині очевидці зафіксували метеорит. Сталося це у місті Ізмір, що на узбережжі Егейського моря. Місцеві кажуть, що метеорит впав біля міста і від падіння пролунав вибух, однак коментарів від влади немає.
Варто пояснити, що те, що зафіксували жителі Ізміра, називають болідом. Це доволі рідкісне явище, що виглядає як вогняна куля, яка рухається в небі. Одним із найвідоміших є Челябінський болід.
Падіння метеорита над Ізміром: дивіться відео
Пожежі в Туреччині: головне
- Лісові пожежі спалахнули ще 28 липня у місті Манавґрат. Стихія охопила найбільші курорти країни – Анталію, Мармарис та Бодрум. Цьому сприяв сильний вітер та спека до +50 градусів.
- МЗС України повідомило, що серед постраждалих немає українців. За даними відомства на курортах Туреччини зараз перебувають 100 тисяч наших громадян.
- Серед місцевих жителів все більше поширюються припущення про навмисний підпал, який і спровокував ці пожежі.