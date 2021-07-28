Вогонь поширюється до курортних зон, туристи діляться моторошними кадрами "пекельного" відпочинку. Про те, чому пожежі виникли і які райони постраждали найбільше, читайте у матеріалі 24 каналу.

Страшні кадри Поки туристи на пляжі: очевидці показали апокаліптичні масштаби пожежі в Туреччині – відео

Пожежа спалахнула у курортній зоні

Місце, де виникли пожежі, розташоване лише за годину їзди від популярної серед українських туристів Анталії. Вогонь виник у передмісті Манавґату – це третє за величиною місто регіону після Анталії і Аланії.

Розташування Манавґату на карті: саме там спалахнули пожежі

Вогонь роздмухав вітер і він швидко з лісу перекинувся на довколишні райони. В околицях селища Єнікуй спалахнули будинки. Згодом вогонь став поширюватися все ближче і досягнув курортів. Більше кадрів Поки туристи на пляжі: очевидці показали апокаліптичні масштаби пожежі в Туреччині – відео

Густий дим над Манавґатом / Фото з твітеру @Maslennikova_Y До самого міста Анталії (провінція називається Анталія, її головне місто носить таку ж назву – 24 канал) вогонь станом на вечір 28 липня ще не дістався. Пожежники працюють над тим, щоб його локалізувати.

Курортні місця охопив дим / Фото з твітеру @Maslennikova_Y Як виникла пожежа

У Туреччині декілька днів поспіль температура повітря сягала позначок аж до +50. Як повідомляють ЗМІ з посиланням на офіційні відомства, пожежа виникла в лісовій зоні з невизначеної причини.

Мер столичного муніципалітету Анталії Мухіттін Бочек сказав, що ще ніколи не бачив такої пожежі. Він відзначив: вона виникла у 4 різних точках і це відверто спонукає до роздумів про підпал. Однак чіткої інформації наразі немає. У пріоритеті влади – контролювати пожежу та не дозволити їй поширитися.

Жахлива пожежа у турецькій Анталії / Фото з твітеру EDA, OGMgovtr, omerkanburoglu

Що відомо по постраждалих та чи є серед них українці

Згідно з інформацією, отриманою від Координаційного центру з ліквідації наслідків стихійних лих внаслідок пожежі постраждали 53 людини. За попередньою інформацією, туристів серед них немає. Стан 47 з них легкий, їх випишуть додому після кисневої терапії. Ще в одного із потерпілих зламана стопа, у решти – 30% опіків тіла.

24 канал намагався з'ясувати у МЗС України, чи є серед постраждалих від пожеж українці. Втім, оперативної відповіді нам не надали і попросили зачекати. Офіційних повідомлень на сайті відомства щодо цієї надзвичайної події також немає.

Як долають наслідки лісових пожеж у Туреччині

Місцеві екстрені служби підняті за тривогою. У небо запустили 19 вертольотів і 2 літаки, які зрошують охоплені вогнем ліси. Над епіцентрами спалаху авіація скидає з неба воду.

Пожежники з сусідніх міст, таких як Іспарта, Бурдур та Конья також гасять пожежу. На гасіння вогню спрямували понад 100 пожежних автівок та більше тисячі рятувальників. Повідомляється, що надзвичайники надають допомогу людям, які потрапили у вогневу пастку.

Тих, хто був удома під час пожежі в окрузі Калемлер-Махалезі Азізлер, евакуювали. Влада готується, що доведеться переселяти більшу кількість людей. Пожежу ще не взяли під контроль через сильний вітер.