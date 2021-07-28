Один з таких кадрів зафіксували у місті Сіде. Там туристи відпочивали просто під полум'яним небом.

До теми У Туреччині масштабні лісові пожежі: вогонь добрався до Анталії – фото, відео

Водночас в Альянсі туристичних агентств заявили, що ситуація з пожежами в Туреччині – під контролем.

"Вогонь не підійшов до готелів, там тільки задимлення", – запевнили там.

Масштабні пожежі у Туреччині : головне

Вогонь 28 липня охопив район курортної Анталії. Це лісові пожежі, які поширились, однак причина – невідома.

Це лісові пожежі, які поширились, однак причина – невідома. Службовцям довелося терміново евакуйовувати людей , адже вогонь поширюється дуже швидко через вітер.

, адже вогонь поширюється дуже швидко через вітер. Внаслідок лісової пожежі гине дуже багато тварин. Окрім того, згоріло вже кілька будинків.

Окрім того, згоріло вже кілька будинків. До ліквідації пожежі залучили 2 літаки, 15 вертольотів, 6 бульдозерів і 106 пожежних машин.

Приблизне місце, де вирують пожежі: