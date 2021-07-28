Один з таких кадрів зафіксували у місті Сіде. Там туристи відпочивали просто під полум'яним небом.
До теми У Туреччині масштабні лісові пожежі: вогонь добрався до Анталії – фото, відео
Водночас в Альянсі туристичних агентств заявили, що ситуація з пожежами в Туреччині – під контролем.
"Вогонь не підійшов до готелів, там тільки задимлення", – запевнили там.
Масштабні пожежі у Туреччині: головне
- Вогонь 28 липня охопив район курортної Анталії. Це лісові пожежі, які поширились, однак причина – невідома.
- Службовцям довелося терміново евакуйовувати людей, адже вогонь поширюється дуже швидко через вітер.
- Внаслідок лісової пожежі гине дуже багато тварин. Окрім того, згоріло вже кілька будинків.
- До ліквідації пожежі залучили 2 літаки, 15 вертольотів, 6 бульдозерів і 106 пожежних машин.
Приблизне місце, де вирують пожежі: