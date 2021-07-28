Пожежа спалахнула в лісовій зоні в околицях Єнікой. Вона охопила Манавгат – район курортної Анталії.

До теми У Туреччині масштабні лісові пожежі: вогонь добрався до Анталії – фото, відео

Моторошні фото з Анталії

У мережі публікують фото пожеж з висоти пташиного польоту. На світлинах видно, як велика чорна хмара диму піднялась над містом. Вулиці, що межують з лісом, палають.

Евакуація людей

В окрузі Калемлер-Махалезі Азізлер людей посадили у транспортні засоби та вивезли з району. Також через пожежу вивезли людей у мікрорайонах Евренсекі, Калемлер та Єнікой.

Губернатор Манавгата звернувся до місцевих жителів, попередивши, що вогонь рухається до населених пунктів.

Займання вже пошкодило кілька будинків.

Зверніть увагу! Щоб погасити вогонь, залучили пожежників із сусідніх до Анталії міст. Крім того, взяли 2 літаки, 15 вертольотів, 6 бульдозерів і 106 пожежних машин.

Приблизне місце, де вирують пожежі: