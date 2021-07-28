Пожежа спалахнула в лісовій зоні в околицях Єнікой. Вона охопила Манавгат – район курортної Анталії.
До теми У Туреччині масштабні лісові пожежі: вогонь добрався до Анталії – фото, відео
Моторошні фото з Анталії
У мережі публікують фото пожеж з висоти пташиного польоту. На світлинах видно, як велика чорна хмара диму піднялась над містом. Вулиці, що межують з лісом, палають.
Евакуація людей
В окрузі Калемлер-Махалезі Азізлер людей посадили у транспортні засоби та вивезли з району. Також через пожежу вивезли людей у мікрорайонах Евренсекі, Калемлер та Єнікой.
Губернатор Манавгата звернувся до місцевих жителів, попередивши, що вогонь рухається до населених пунктів.
Займання вже пошкодило кілька будинків.
Приблизне місце, де вирують пожежі: