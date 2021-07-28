Пожар вспыхнул в лесной зоне в окрестностях Еникой. Он охватил Манавгат – район курортной Анталии.

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Жуткие фото из Анталии

В сети публикуют фото пожаров с высоты птичьего полета. На фотографиях видно, как большое черное облако дыма поднялось над городом. Улицы, граничащие с лесом, пылают.

Эвакуация людей

В округе Калемлер-Махалези Азизлер людей посадили в транспортные средства и вывезли из района. Также из-за пожара вывезли людей в микрорайонах Эвренсеки, Калемлер и Еникой.

Губернатор Манавгата обратился к местным жителям, предупредив, что огонь движется к населенным пунктам.

Возгорание уже повредило несколько домов.

Обратите внимание! Чтобы погасить огонь, привлекли пожарных из соседних к Анталии городов. Кроме того, взяли 2 самолета, 15 вертолетов, 6 бульдозеров и 106 пожарных машин.

Примерное место, где бушуют пожары: