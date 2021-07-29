Про це в ефірі 24 каналу розповіла українська туристка Яна Герасимова. Вона 29 липня повернулась з міста Сіде в Україну.
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Жінка розповіла, що прилетіла тоді, коли й було заплановано. Їх не евакуйовували. Однак вона спілкувалась з туристами, які прожила в сусідніх готелях – там були українці, які вилетіли завчасно.
Герасимова: Персонал був абсолютно спокійний
За словами жінки, персонал готелю не нервував, абсолютно спокійно обслуговував туристів. Водночас нічого не пояснював.
Були незручності у готелі. Був жахливий запах горілого. Попіл у всьому готелі: на балконах, вікнах – абсолютно всюди,
– розповіла Герасимова.
"Було важко виходити на вулицю приблизно 2 години. Ми вийшли о 21:00 на вечерю. Приблизно тоді можна було трохи дихати", – додала вона.
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Масштабні пожежі у Туреччині: коротко
- Лісові пожежі наприкінці липня наблизилися до курортної Анталії. Найбільше це відчутно у районі Манавґат та місті Сіде.
- До боротьби з полум'ям залучили 2 літаки, 15 вертольотів, 6 бульдозерів і 106 пожежних машин.
- Вогонь пошкодив також багато житлових будинків. Також є вже 3 загиблих людини та понад сотню постраждалих внаслідок пожеж.
- Відео пожеж у Туреччині можна подивитись тут.