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Пожежі у Туреччині

Джерело: Anadolu Agency

Причина масштабних лісових пожеж у Туреччині – наразі невідома. Полум'я спалахнуло відразу у 4 різних точках. Вогонь вже охопив Манавґат – район курортної Анталії.

Виснажлива боротьба зі стихією

Роботу пожежників ускладнює сильний вітер. Наразі боротися з вогнем допомагають рятувальники з сусідніх міст. До роботи залучили 2 літаки, 15 вертольотів, 6 бульдозерів і 106 пожежних машин.

В епіцентр лиха прибув міністр сільського та лісового господарства Бекір Пакдемірлі. Посадовець розповів, що боротьба з полум'ям – виснажлива і дуже складна.

На жаль, один з наших водяних насосів перекинувся, водій у важкому стані. Ми дуже намагаємось запобігти загибелі людей,

– повідомив Пакдемірлі.

Губернатор Манавгата повідомив жителям регіону, що вогонь рухається у бік населених пунктів. Людей з округу Калемлер-Махалезі Азізлер, які перебували вдома, евакуювали. Пожежа вже пошкодила декілька житлових будинків.

Окрім того, у полум'ї масово гинуть тварини.

Повідомили про постраждалих

В Анталії внаслідок пожеж постраждали вже понад 50 людей.

Більшість із них наразі перебувають у лікарні.

Постраждалі потребують кисневої терапії.

Окрім того, в однієї людини діагностували 30% опіків тіла.

Вогонь охопив Анталію / Фото NTV

Масштабна пожежа у Туреччині: дивіться відео

Анталія у вогні: дивіться відео

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На Прикарпатті на будинок впав легкомоторний літак

Джерело: ДСНС України

На Івано-Франківщині легкомоторний спортивний літак WT-10 Advantic впав на житловий будинок. Трагедія забрала життя 4 людей.

Деталі катастрофи

Літак впав поблизу села Шепарівці Коломийського району.

За словами очевидців, за лічені миті до катастрофи літак виконував у повітрі фігури вищого пілотажу і начебто летів низько над землею.

Згодом WT-10 Advantic врізався у житловий будинок, де перебували 3 людей: жінка та 2 дітей. На щастя, вони встигли врятуватися. Господар будинку розповів, що "почули удар, вибух і вибігли, спочатку був удар об дах сусідній, а потім вже вибух"

На місці трагедії спалахнула пожежа.

Хто загинув внаслідок трагедії

За даними ЗМІ, керував літаком професійний пілот та інструктор Ігор Табанюк. Він був одним з власників аеродрому малої авіації у Коломиї та очільником "Прикарпатської дитячо-юнацької спортивної асоціації малої авіації". Чоловік мав неабиякий досвід: свій перший політ він здійснив ще 40 років тому.

Об'єднана єврейська громада України повідомила, що внаслідок катастрофи також загинули 3 хасидів. Усі вони були громадянами США, які прибули на Прикарпаття з туристичною метою.

Останні миті польоту: дивіться відео



Ігор Табанюк / Фото "Репортера"

Рятувальники працюють на місці трагедії: дивіться відео

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Кравчук – у важкому стані

Джерело: ТСН

Леоніду Кравчуку зробили операцію на серце. Відтоді політик перебуває у реанімації в Інституті серця у Києві. Наразі голова української делегації у ТКГ не може самостійно дихати.

Рідні політика не дозволили медикам коментувати самопочуття політика або робити прогнози щодо його стану.

Кравчук у лікарні: головне

Політик не прийшов на урочисте засідання Верховної Ради у День Конституції. Тоді пояснили, що Кравчук погано почувався.

Операцію йому зробили 29 червня. Декілька тижнів новин про стан політика не було. Однак 26 липня повідомили, що Кравчук – підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Зауважте! У 2017 році Кравчуку провели стентування серця. Процедура відбувалася також в Інституті серця.

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Середня зарплата українців перевищила 500 доларів

Джерело: Державна служба статистики

У червні 2021 року середня зарплата в Україні вперше в історії зросла до понад 500 доларів. Упродовж місяця середній курс становив 27,24 гривні за долар.

Середня зарплата українця становила 525 доларів – 14 313 гривень. Ще у травні цей показник був меншим на 814 гривень.

Найвищі зарплати нараховували у Києві (20 455 гривень), найнижчі – на Кіровоградщині (11 497 гривень).