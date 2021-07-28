Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Україна чекає міжнародних партнерів

Так, 28 держав вже підтвердили свою участь. За словами дипломата, ще ніколи така кількість держав не збиралася в Україні для проведення подібного заходу. Ба більше, Україна чекає участі ключових міжнародних партнерів.

Результат підтверджує, що нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму,

– наголосив Кулеба.

Як часто проводитимуть такі саміти