Однак США офіційно ще не повідомили про свого представника. Втім речник Зеленського Сергій Никифоров висловив переконання, що саме Буттіджедж приїде в Україну.
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Чому не приїдуть Байден та Гарріс
За словами народного депутата та лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, Курт Волкер під час зустрічі з ним розповів про те, що Байден в Україну не приїде через низку причин. Також на поїздку американського лідера вплинули непрості стосунки з Україною, що перед виборами неодноразово згадував Трамп.
Американський дипломат, за словами народного депутата, переконаний, що навіть якби Байден захотів приїхати на саміт Кримської платформи, то оточення б відмовило його.
Поїздка в Україну віцепрезидентки США Камали Гарріс є фактично неможливою. У Білому домі перерозподілили обов'язки й тепер віцепрезиденти не займаються зовнішньою політикою.
Та приїде фігура не менш значуща
В офіційних списках прізвища американського міністра ще немає, однак й інші джерела в дипломатичних колах переконують, що на Кримську платформу приїде саме він. У Буттіджеджа буде статус спецпредставника Байдена.
Також інформацію фактично підтвердив Офіс Президента. Речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров впевнений, що США представить саме міністр транспорту.
Хто такий Пітер Буттіджедж
- Ще на посаді мера міста Саут-Бенд, штату Індіана, Піттер був одним із потенційних кандидатів на вибори президента США у 2020 році. Не дивлячись на популярність, він відмовився висувати свою кандидатуру на пост президента. Та після перемоги на виборах, Джо Байден призначив його на посаду міністра в уряді.
- Буттіджедж – ветеран війни в Афганістані. Лейтенант резерву ВМС США.
- Відомий своєю проукраїнською позицією. Вважає дії Кремля руйнівними та дестабілізуючими.
- Він є першим відкритим геєм в уряді в історії США.