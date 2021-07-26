Але стало відомо, що країну представлятиме міністр транспорту Пітер Буттіджедж. Про це заявив член Кримської платформи, депутат Верховної Ради і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

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Раніше не виключали візит самого Байдена

За його словами, президент США Джо Байден поки не приїде, хоча його візит в дипломатичних колах не виключали.

США направляють міністра транспорту. Він досить впливова фігура в Кабінеті Міністрів США. Це Піт Буттіджедж,

– наголоси Джемілєв.

Він відзначив, що зустрічався зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України 2017 – 2019 років Куртом Волкером, який заявив, що Байден не буде присутнім з низки причин. Депутат додав: "Навіть якщо (Байден – 24 канал) дуже захоче – його оточення постарається його відмовити".

Що треба знати про Піта Буттіджеджа

Це політик, ексмер міста Саут-Бенд у штаті Індіана. Бутіджедж є ветераном війни в Афганістані і лейтенантом резерву Військово-Морських сил США.

Очільник Міністерства транспорту став першим міністром зі спільноти ЛГБТ, якого затвердив Сенат.

Буттіджедж неодноразово критикував агресивні дії Росії. Він заявляв, що її напад на Україну є нападом на світовий порядок.

Також міністр системно наголошує, що держава-агресор є ворожою та руйнівною силою на світовій арені.

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