Хто приїде на Кримську платформу зі Штатів

Вашингтон розуміє, що Кримська платформа дуже важлива. Про це в інтерв'ю заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент.

Важливо Росія погрожує країнам-учасницям Кримської платформи, – МЗС

Від нас буде член Кабінету (уряду США – 24 канал). Тобто це не буде президент або віцепрезидент, але буде член Кабінету,

– наголосив Кент.

Водночас імені чиновника наразі не називають.

На думку Кента, мовиться не лише про те, що відбудеться 23 серпня: "Це повинен бути тривалий процес. Це тільки початок, не кінець. Є дуже багато людей, які вважають себе громадянами України в окупованому Криму. Ми повинні їм допомогти".

Зверніть увагу! Раніше Франція повідомила, що на саміті в Києві її представлятиме міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан. Крім того, чиновник візьме участь у святкуванні Незалежності України.

Головне про саміт