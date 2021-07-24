Кто приедет на Крымскую платформу из Штатов

Вашингтон понимает, что Крымская платформа очень важна. Об этом в интервью заявил временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент.

Важно Россия угрожает странам-участницам Крымской платформы, – МИД

От нас будет член кабинета (правительства США – 24 канал). То есть это не будет президент или вице-президент, но будет член кабинета,

– подчеркнул Кент.

В то же время имени чиновника пока не называют.

По мнению Кента, речь идет не только о том, что произойдет 23 августа: "Это должен быть длительный процесс. Это только начало, не конец. Есть очень много людей, которые считают себя гражданами Украины в оккупированном Крыму. Мы должны им помочь".

Обратите внимание! Ранее Франция сообщила, что на саммите в Киеве ее будет представлять министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан. Кроме того, чиновник примет участие в праздновании независимости Украины.

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