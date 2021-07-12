Об угрозах со стороны Москвы участниками Крымской платформы изданию рассказала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепарова.
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Россия пытается дискредитировать Крымскую платформу
По словам Джепаровой, Украина получает информацию об этом от своих партнеров.
Они рассказывают о встречах с российскими послами, о том, что на них говорят о Крымской платформе. В частности, дипломаты из страны-оккупанта пугают тем, как Россия будет относиться к странам, которые присоединятся к инициативе.
Это язык угроз. И действительно не каждая страна имеет ресурс, чтобы игнорировать эти угрозы,
– отметила Джепарова.
Заместитель министра добавила, что есть ряд стран, сотрудничество России с которыми носит критический характер – то в экономической плоскости, то в военном сотрудничестве. Поэтому Украина тоже должна оценивать ситуацию трезво.
Крымская платформа: что известно
- Соответствующий консультативный формат ранее инициировал Владимир Зеленский. Цель Крымской платформы – добиться на международной арене активных реакций на оккупацию Крыма.
- В августе 2021 года состоится саммит Крымской платформы. Участие в нем уже подтвердили ряд стран, в том числе президент Польши Анджей Дуда, представители Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Швеции, Хорватии, Словакии, Румынии, Великобритании.
- От Евросоюза на саммит поедет несколько деятелей, в частности Хосеп Боррель.
- В то же время Москва заявила, что не признает саммит и будет саботировать его.