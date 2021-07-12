Об угрозах со стороны Москвы участниками Крымской платформы изданию рассказала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепарова.

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Россия пытается дискредитировать Крымскую платформу

По словам Джепаровой, Украина получает информацию об этом от своих партнеров.

Они рассказывают о встречах с российскими послами, о том, что на них говорят о Крымской платформе. В частности, дипломаты из страны-оккупанта пугают тем, как Россия будет относиться к странам, которые присоединятся к инициативе.

Это язык угроз. И действительно не каждая страна имеет ресурс, чтобы игнорировать эти угрозы,

– отметила Джепарова.

Заместитель министра добавила, что есть ряд стран, сотрудничество России с которыми носит критический характер – то в экономической плоскости, то в военном сотрудничестве. Поэтому Украина тоже должна оценивать ситуацию трезво.

Крымская платформа: что известно