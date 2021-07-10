Российское Министерство иностранных дел сейчас активно работает с иностранными правительствами. Власти государства-оккупанта хотят убедить их не участвовать в платформе.

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Кто не приедет на форум

Стало известно, что вероятнее всего, в Киев в августе 2021 года не приедет президент Азербайджана Ильхам Алиев. Впрочем, делегация из Баку будет.

Также не будет в Киеве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Но представители турецких властей все же примут участие в Крымской платформе.

Пока не известно, насколько соответствующее решение турецкий и азербайджанский президенты приняли под давлением Москвы. Но отсутствие представительства на самом высоком уровне партнеров Украины уменьшает уровень Киевского форума и сказывается на его статусе.

Чего добивается Кремль

Журналисты издания "Зеркало недели" узнали, что российские дипломаты не только давят на иностранные правительства. Некоторым странам они напрямую угрожают ухудшением отношений с Москвой и отказом в помощи. Прежде всего это касается африканских и азиатских государств, которые сильно зависят от внешней политики России.

Что такое крымская платформа?

Президент Зеленский инициировал создание Крымской платформы, целью которой является повысить международное реагирование на оккупацию Крыма. Саммит платформы должен состояться в августе 2021 года.

Чтобы еще больше ударить по Крымской платформе, Кремль захотел собрать глав СНГ в Крыму в те дни, когда в Киеве будет проходить форум. Известно, что вероятнее всего, на оккупированный полуостров прибудет самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко. Визиты других глав стран-членов СНГ пока не подтверждены.

Кого ожидать на саммите

Впрочем, круг друзей у Киева больше, чем у Москвы. О своем участии в Крымской платформе на самом высоком уровне уже заявили представители:

От Европейского Союза приедет глава Совета ЕС Мишель Шарль и главный европейский дипломат Жозеп Боррель. А еще в Киеве ожидают приезда премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Пока не известно, кто будет представлять Францию, Германию и США.