Об этом заявил офицер 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Впрочем, солдаты КНДР не лучше – они массово погибают на поле боя.

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Какие проблемы у россиян со снарядами из КНДР

Враг чаще использует северокорейские боеприпасы на Харьковском направлении. Но это оружие ненадлежащего качества.

По словам Владимира Черняка, снарядов из КНДР в России множество. Но с ними есть сразу несколько проблем. Они некачественные, а потому неточные. Также боеприпасы от Кима очень часто разрываются в канале ствола пушки или разрываются вообще после того, как происходит выстрел.

На все это враг жалуется. Все это сыграло с ним злую шутку и играет нам на руку. Радиоперехваты свидетельствуют, что захватчики часто сообщают о потере артиллерийских средств.

Но, к сожалению, эффективными являются вражеские дроны. И их много.

В таких условиях адекватно реагировать на вражеские штурмовые действия довольно непросто. Потому что если тебе в лицо буквально летят десятки FPV-дронов, то из блиндажа даже голову высунуть бывает невозможно,

– рассказал Черняк.

Оккупанты преимущественно используют БПЛА, когда хотят продвинуться. Тогда в течение дня на одну позицию может прилететь до 50 FPV-дронов.