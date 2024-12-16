Про це заявив офіцер 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України Володимир Черняк в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Утім, солдати КНДР не кращі – вони масово гинуть на полі бою.

Дивіться також Які наслідки матиме використання Росією солдатів КНДР у штурмах: аналіз ISW

Які проблеми в росіян зі снарядами з КНДР

Ворог частіше використовує північнокорейські боєприпаси на Харківському напрямку. Та ця зброя неналежної якості.

За словами Володимира Черняка, снарядів з КНДР у Росії безліч. Але з ними є одразу декілька проблем. Вони неякісні, а тому неточні. Також боєприпаси від Кіма дуже часто розриваються в каналі ствола гармати або розриваються взагалі після того, як відбувається постріл.

На все це ворог скаржиться. Усе це зіграло з ним злий жарт і грає нам на руку. Радіоперехоплення свідчать, що загарбники часто повідомляють про втрату артилерійських засобів.

Але, на жаль, ефективними є ворожі дрони. І їх багато.

У таких умовах адекватно реагувати на ворожі штурмові дії доволі непросто. Тому що якщо тобі в обличчя буквально летять десятки FPV-дронів, то з бліндажа навіть голову висунути буває неможливо,

– розповів Черняк.

Окупанти переважно використовують БпЛА, коли хочуть просунутися. Тоді протягом дня на одну позицію може прилетіти до 50 FPV-дронів.