Про погрози зі сторони Москви учасниками Кримської платформи виданню розповіла заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепарова.

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Росія намагається дискредитувати Кримську платформу

За словами Джепарової, Україна отримує інформацію про це від своїх партнерів.

Вони розповідають про зустрічі з російськими послами, про те, що на них говорять про Кримську платформу. Зокрема, дипломати з країни-окупанта лякають тим, як Росія ставитиметься до країн, які долучаться до ініціативи.

Це мова погроз. І дійсно не кожна країна має ресурс, щоб ігнорувати ці погрози,

– зазначила Джепарова.

Заступниця міністра додала, що є низка країн, співпраця Росії з якими має критичний характер – чи то в економічній площині, чи то у військовому співробітництві. Тому Україна теж повинна оцінювати ситуацію тверезо.

Кримська платформа: що відомо