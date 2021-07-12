Про погрози зі сторони Москви учасниками Кримської платформи виданню розповіла заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепарова.
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Росія намагається дискредитувати Кримську платформу
За словами Джепарової, Україна отримує інформацію про це від своїх партнерів.
Вони розповідають про зустрічі з російськими послами, про те, що на них говорять про Кримську платформу. Зокрема, дипломати з країни-окупанта лякають тим, як Росія ставитиметься до країн, які долучаться до ініціативи.
Це мова погроз. І дійсно не кожна країна має ресурс, щоб ігнорувати ці погрози,
– зазначила Джепарова.
Заступниця міністра додала, що є низка країн, співпраця Росії з якими має критичний характер – чи то в економічній площині, чи то у військовому співробітництві. Тому Україна теж повинна оцінювати ситуацію тверезо.
Кримська платформа: що відомо
- Відповідний консультативний формат раніше ініціював Володимир Зеленський. Мета Кримської платформи – досягти на міжнародній арені активніших реакцій на окупацію Криму.
- У серпні 2021 року відбудеться саміт Кримської платформи. Участь у ньому вже підтвердила низка країн, зокрема президент Польщі Анджей Дуда, представники Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Швеції, Хорватії, Словаччини, Румунії, Британії.
- Від Євросоюзу на саміт поїде кілька діячів, зокрема Жозеп Боррель.
- Водночас Москва заявила, що не визнає самі та саботуватиме його.