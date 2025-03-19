Про це 24 Каналу розповів експерт з українсько-арабських відносин, головний редактор порталу "Україна арабською" Мохаммад Фараджаллах, зауваживши, що упродовж останніх років було видно, що міжнародне законодавство не працює. А з приходом Трампа все стає ще жорсткіше. Здається, що він підтримує "закон сили".

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Що вимагає Путін

Як наголосив Фараджаллах, найгірше те, що ще до початку перемовин Путін отримав низку бонусів. Зараз він продовжує затягувати час, аби отримати ще кращу позицію.

Трамп відкрив для Путіна низку шляхів. Перший – коли почав тиснути на Україну, яка ж жертвою війни. Другий – коли призупинив військову допомогу та розвіддані. Третій – коли дає можливість Путіну маневрувати. Четвертий – коли скоротив фінансування "Голосу Америки" та "Радіо Свободи", відкривши шлях для російської пропаганди,

– сказав Фараджаллах.

Американські посадовці говорять, що на поступки мають піти обидві сторони. Але наразі хоча б про щось з боку Росії взагалі не йдеться. І після розмови Трампа і Путіна нічого нового в цьому контексті не з'явилося.

Російський диктатор ще й відмовився погодитися на 30-денне перемир'я. І тепер він нахабніє та висуває нові умови. А все через те, що Трамп з самого початку пішов на значну кількість поступок. Це лише нарощує "апетит" Путіна.

Путін усвідомив, що Україна, Захід і сам Трамп хочуть перемир'я. Тому він і починає по максимуму накидувати умови. Тепер Україна має поставити закони та міжнародне право на паузу, щоб виконати вимоги Путіна. Але ж таких обмежень щодо Росії немає. Якщо Україна на це погодиться, то далі диктатор почне вимагати зменшення ЗСУ та загалом військової потужності,

– підкреслив Фараджаллах.

Основна мета Путіна – здобути такий "мир", в якому Росія почуватиме себе безкарно та комфортно.

Нагадаємо, 19 березня Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Президент Україна вже розповів, про що вони говорили. Також Зеленський попросив Трампа зробити одну річ.