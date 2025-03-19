Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по украинско-арабским отношениям, главный редактор портала "Украина на арабском" Мохаммад Фараджаллах, отметив, что на протяжении последних лет было видно, что международное законодательство не работает. А с приходом Трампа все становится еще жестче. Кажется, что он поддерживает "закон силы".

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Что требует Путин

Как отметил Фараджаллах, хуже всего то, что еще до начала переговоров Путин получил ряд бонусов. Сейчас он продолжает затягивать время, чтобы получить еще лучшую позицию.

Трамп открыл для Путина ряд путей. Первый – когда начал давить на Украину, которая же жертвой войны. Второй – когда приостановил военную помощь и разведданные. Третий – когда дает возможность Путину маневрировать. Четвертый – когда сократил финансирование "Голоса Америки" и "Радио Свободы", открыв путь для российской пропаганды,

– сказал Фараджаллах.

Американские чиновники говорят, что на уступки должны пойти обе стороны. Но пока хотя бы о чем то со стороны России вообще не идет речь. И после разговора Трампа и Путина ничего нового в этом контексте не появилось.

Российский диктатор еще и отказался согласиться на 30-дневное перемирие. И теперь он наглеет и выдвигает новые условия. А все из-за того, что Трамп с самого начала пошел на значительное количество уступок. Это только наращивает "аппетит" Путина.

Путин осознал, что Украина, Запад и сам Трамп хотят перемирия. Поэтому он и начинает по максимуму набрасывать условия. Теперь Украина должна поставить законы и международное право на паузу, чтобы выполнить требования Путина. Но таких ограничений в отношении России нет. Если Украина на это согласится, то дальше диктатор начнет требовать уменьшения ВСУ и в целом военной мощи,

– подчеркнул Фараджаллах.

Основная цель Путина – получить такой "мир", в котором Россия будет чувствовать себя безнаказанно и комфортно.

Напомним, 19 марта Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Президент Украины уже рассказал, о чем они говорили. Также Зеленский попросил Трампа сделать одну вещь.