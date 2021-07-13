Крымская платформа – это площадка, которая должна координировать действия Украины и международных партнеров по защите прав крымчан и деоккупации оккупированного полуострова. Ее инициировала украинская власть.

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Специалисты говорят, что это не панацея, а инструмент, который может помочь актуализировать вопрос Крыма, создать новые коалиции и внести новую повестку дня в те, которые уже существуют.

"Она будет иметь свой разрез как политически-статусный, так и дипломатический, так и экспертный", – отметил политолог Олег Саакян.

Крымская платформа должна объединить и синхронизировать действия

Для Украины важно нормировать уже принятое деокупационное законодательство, устранить пробелы в санкционном и экономическом сотрудничестве с международными партнерами, где фигурирует крымский вопрос, ужесточить санкции и политику непризнания оккупации. Стоит подумать и о предстоящей реинтеграции граждан.

Все они должны знать, в какую страну Крым вернется в свое время. Это будет не через месяц и не через год, но надо создавать для этого предпосылки,

– подчеркнул эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара.

Оккупация Крыма – глобальная проблема

По меньшей мере дважды в год Генеральная Ассамблея ООН произносит точечные резолюции по Крыму, но их уже недостаточно. Поэтому тремя "столбами" Крымской платформы объявили стратегию, консолидацию и синергию.

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"Мы пытались Крымской платформой сохранить всеобъемлющий характер, и ряд последствий не охваченых ни одной резолюцией", – отметила первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

По ее словам, ситуация в Крыму ухудшается, происходит активная милитаризация полуострова. Эти тенденции фиксируют ежедневно и они остаются главной проблемой для многих государств, не только Черноморского региона.

Угроза для России

На вторую годовщину каденции президент Владимир Зеленский рассказал, что в саммите Крымской платформы примут участие представители 30 стран. Планировали пригласить и представителей страны-агрессора. Но в России отказались и объявили саммит опасным для целостности своих границ. Более того, начали шантажировать страны, зависящие от сотрудничества с ними.

"Любой преступник раздражается, когда приближаются к раскрытию его преступления", – подчеркнула Джапарова.

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Чтобы не помогать России, полный список участников Крымской платформы пока держат в секрете. Эксперты предполагают, что для срыва саммита агрессор может актуализировать боевые действия на восточных временно оккупированных территориях Украины. В то же время тем самым Россия играет нам на руку, потому что "сжигает" часть своего стратегического ресурса.

Неудобный прецедент для захвата территории

Международники уверяют, что не все страны подвергнутся шантажу России. Крымский вопрос – неудобный миру прецедент захвата территории. Россия также использует расположение полуострова для подрыва ситуации безопасности в мире и таким образом заставит мощных участников играть против самих себя на политической карте.

У нас уже есть поддержка Крымской платформы со стороны США, большого количества партнеров из ЕС и НАТО и вне ее – та же Япония или Канада,

– акцентировал Хара.

О непримиримости свидетельствует даже поведение британского эсминца "Дефендер" в черноморской акватории и как следствие – истерика у российских пропагандистов. Остальное увидим во время саммита Крымской платформы, который запланирован на 23 августа, канун 30 годовщины Независимости Украины.