Соответствующую беседу лидеры двух стран провели после победы партии Санду на внеочередных выборах в парламент в Молдове. Президент Украины поздравил ее с успешными выборами.

Заметьте Важный шаг, – Зеленский поздравил Санду с победой на парламентских выборах

Президент Украины пригласил Майю Санду в Украину

Владимир Зеленский подтвердил приглашение Санду принять участие в:

  • саммите Крымской платформы;
  • мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины.

Речь идет о событиях в августе 2021 года.

О евроинтеграции и экономическом сотрудничестве

Владимир Зеленский выразил мнение, что Украина и Молдова будут еще эффективнее координировать свои действия на пути евроинтеграции. В частности в контексте деятельности "ассоциированного трио".

Более того, заявили о необходимости активизации экономического взаимодействия и реализации конкретных проектов между странами. Зеленский заявил, что:

  • Украина начала строить современную магистраль, которая соединит Киев и Кишинев;
  • и пограничный мостовой переход через реку Днестр.

Что этому предшествовало

  • Президент Молдавии Майя Санду 28 апреля распустила парламент. Именно тогда назначила выборы. Против этого решения выступал экс-президент Молдовы – пророссийский Игорь Додон.
  • Роспуск и так называемая "чистка" парламента были одним из предвыборных обещаний госпожи Санду.
  • 11 июля в Молдове прошли досрочные выборы в парламент. Партия президента Майи Санду "Действие и солидарность" стала лидером с 52,80% голосов граждан.
  • Президент Владимир Зеленский назвал победу важным шагом на пути к европейским стремлениям.